Отравившихся в Туве подростков подготовили к госпитализации в Кызыл

Девятерых школьников, которые отравились неизвестным спиртным в Туве, перевезут из Улуг-Хемского района, где произошло ЧП, в республиканскую больницу в город Кызыл. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

По данным ведомства, пятерых пострадавших, состояние которых оценивается как стабильно тяжелое, решено транспортировать вертолетом медицинской службы. Четверо мальчиков, находящихся в стабильном состоянии, будут перевезены наземным транспортом.

Школьники будут распределены по реанимационному и токсикологическому отделениям республиканских больниц города Кызыл. Медики отметили, что состояние пострадавших позволяет их транспортировать. Угрозы их жизни нет.

По данному факту региональный СК РФ проводит проверку. Выясняется место сбыта опасного продукта.

По поручению главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола на месте работают министр регионального министерства здравоохранения Орлан Донгак и внештатный токсиколог ведомства Белекмаа Ооржак. Выяснением обстоятельств ЧП также занимаются специалисты Роспотребнадзора.