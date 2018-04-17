Под Омском в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

Новости

В Турции в седьмой раз продлили режим ЧП 05:02
Венесуэла выразила протест из-за вмешательства во внутренние дела 04:44
Вашингтон опроверг арест глав космической отрасли Украины в США 04:31
МАК: Ми-8 в Хабаровске рухнул из-за столкновения с антенной мачтой 04:19
Белый дом: Трамп не общался напрямую с Ким Чен Ыном 04:17
Небензя: Французская резолюция по Сирии является несвоевременной 03:39
Посольство РФ назвало "дезинфекцию" в Солсбери уничтожением вещдоков 03:17
Госдеп: РФ продлила разрешение на пролеты американских лайнеров 02:57
В Саудовской Аравии откроется общественный кинотеатр 02:35
Представители США обсудили с лидером КНДР его встречу с Трампом 02:21
Молодые люди в масках устроили погром в центре Еревана 02:17
Рядом с центральным вокзалом в Берлине нашли бомбу 01:42
США заявили о планах провести с РФ встречу по вопросу пролетов лайнеров 01:25
Небензя: Боевики несколько лет держали в заложниках Восточную Гуту 00:52
ООН: В сирийской Ракке разрушены почти все здания 00:48
При столкновении танкеров у берегов Сингапура произошла утечка бутана 00:28
Посольство в Лондоне прокомментировало новую версию инцидента в Солсбери 17.04.2018
Роскомнадзор расширил список сайтов, проверенных из-за блокировки Telegram 17.04.2018
Трамп рассмотрит пять мест для возможной встречи с лидером КНДР 17.04.2018
Из-за возгорания двигателя самолета в США погиб человек, 19 ранены 17.04.2018
СМИ: В ДТП с участием автомашины полиции в Москве пострадал один человек 17.04.2018
Русский союз Латвии впервые подал заявку на первомайскую манифестацию 17.04.2018
В Одессе в результате стрельбы пострадали три человека 17.04.2018
Минобороны заявило о завершении гуманитарной операции в Восточной Гуте 17.04.2018
Иранский вертолет потерпел крушение в Персидском заливе 17.04.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос мэру Москвы Сергею Собянину
Задайте вопрос мэру Москвы Сергею Собянину
17.04.2018 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Четыре человека погибли и еще четверо пострадали в аварии с участием маршрутки в Омской области. Среди погибших - ребенок.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по ЯНАО
На Ямале завели дело после ДТП с автобусом и грузовиком

ЧП в Любинском районе Омской области произошло сегодня утром. Сообщение о ДТП в дежурную часть поступило в 12.00. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

- По предварительным данным, 38-летний водитель пассажирского микроавтобуса "Газель Луидор", двигаясь по маршруту "Любино - Омск", в районе четвертого километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Лада Приора", - сообщили "РГ" в УГИБДД УМВД России по Омской области. - В результате водитель "Лады", а также два его пассажира, женщина и мальчик (личности устанавливаются), скончались до приезда "скорой". Еще один пассажир легкового авто с различными травмами доставлен в больницу.

По данным полиции, в момент ДТП в салоне пассажирского микроавтобуса находились 4 пассажира. Все они также были доставлены в медицинское учреждение, где женщина 1959 года рождения скончалась. Признаков опьянения у водителя микроавтобуса не обнаружено.

Доследственную проверку инцидента начали в СУ СКР по Омской области. Как сообщили "РГ" в ведомстве, проверяется автотранспортное предприятие на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Главное сегодня

Госдеп: РФ продлила разрешение на пролеты американских лайнеров
Сенатор США: Асаду нет никакого смысла использовать химоружие
Посольство РФ назвало "дезинфекцию" в Солсбери уничтожением вещдоков
В Кремле не удивились паузе в череде американских санкций
Роскомнадзор опроверг сбои на сторонних сайтах из-за блокировки Telegram