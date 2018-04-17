Под Омском в ДТП с маршруткой погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще четверо пострадали в аварии с участием маршрутки в Омской области. Среди погибших - ребенок.

ЧП в Любинском районе Омской области произошло сегодня утром. Сообщение о ДТП в дежурную часть поступило в 12.00. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

- По предварительным данным, 38-летний водитель пассажирского микроавтобуса "Газель Луидор", двигаясь по маршруту "Любино - Омск", в районе четвертого километра выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Лада Приора", - сообщили "РГ" в УГИБДД УМВД России по Омской области. - В результате водитель "Лады", а также два его пассажира, женщина и мальчик (личности устанавливаются), скончались до приезда "скорой". Еще один пассажир легкового авто с различными травмами доставлен в больницу.

По данным полиции, в момент ДТП в салоне пассажирского микроавтобуса находились 4 пассажира. Все они также были доставлены в медицинское учреждение, где женщина 1959 года рождения скончалась. Признаков опьянения у водителя микроавтобуса не обнаружено.

Доследственную проверку инцидента начали в СУ СКР по Омской области. Как сообщили "РГ" в ведомстве, проверяется автотранспортное предприятие на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.