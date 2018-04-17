В прокуратуре Республики Алтай оценили ущерб от масштабной вырубки лесов вокруг берегов Телецкого озера в 2,8 миллиарда рублей. Сейчас рубки приостановлены. Надзорное ведомство пытается оспорить в суде законность сделок по купле-продаже 19 лесных участков и перевести земли из категории земель сельхозназначения в земли лесного фонда.

Последняя спорная сделка датируется 2017 годом - администрация Турочакского района продала участок в 16,8 тысячи гектаров. По данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам превышения должностных полномочий и халатности. Прокурор Республики Алтай Николай Мылицын сообщил: "Процессы сложные. Но нам удалось добиться принятия обеспечительных мер на время судебных слушаний, благодаря чему вырубка леса сейчас прекращена".

По данным Алексея Грибкова, руководителя группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса реготделения ОНФ в Алтайском крае, рубки тихой сапой идут уже семь лет. Особую остроту тема обрела осенью прошлого года, когда объем рубок резко вырос, а у местных жителей лопнуло терпение. В ноябре власти республики поддержали селян, хотя подчеркнули, что не могут волевым решением запретить собственникам земель рубку. Решение спорного вопроса перенесли в суд.

По словам экологов, под топор пошли бывшие колхозные и совхозные леса. А по законодательству лес, растущий на землях сельхозназначения, таковым не считается. Его вполне можно признать за сорняк, который мешает арендаторам пользоваться своим участком. Поэтому варварские, ковровые вырубки ведутся на законных основаниях повсеместно.

- В новом Лесном кодексе, принятом в 2006 году, - рассказал "РГ" Алексей Грибков, - этим полноценным лесам с высокой природоохранной или социальной ценностью и общей площадью по стране около сорока миллионов гектаров места не нашлось. С точки зрения законодательства они как бы перестали существовать.

Ущерб от вырубки лесов вокруг берегов Телецкого озера оценили в 2,8 миллиарда рублей

Алтайские экологи давно уже озвучили свои предложения на самых разных уровнях. Предлагается срочно перевести еще не приватизированные "сельские" леса в государственный лесной фонд. Что касается приватизированных лесов, то в законодательстве нужно установить понятие "леса на землях сельхозназначения". Такие земли можно будет использовать только по целевому назначению - как участок, проходящий по категории защитных лесов.

Кстати, ведется работа и по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Турочакский". Создание этой зоны позволит сохранить еще не вырубленный лес вокруг озера, называемого в народе младшим братом Байкала.