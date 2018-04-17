В КБР нелегального гида заподозрили в гибели горнолыжника

Следственный отдел Эльбрусского района СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии завел уголовное дело по статье за оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, против нелегального инструктора по фрирайду.

Как выяснилось, 12 марта мужчина привел туриста из Москвы на горный склон Эльбруса за пределами официальных трасс, откуда тот во время катания сорвался в ущелье.

- Подозреваемый договорился с молодым человеком, что окажет услуги гида-инструкора при экстремальном спуске. Но место, которое он выбрал для катания, не было оборудовано соответствующим образом. В результате молодой человек упал в протекающеее в ущелье русло ручья и от полученных травм скончался, - сообщили в пресс-службе СК.

О сорвавшемся в пропасть эстремале спасателям сообщил очевидец. Тело туриста сотрудники МЧС обнаружили на склоне Эльбруса на высоте 3900 метров и эвакуировали в поселок Терскол.