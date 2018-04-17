В Дагестане при ремонте музея украли 16 млн рублей

В Махачкале сотрудники регионального управления Следственного комитета России выявилИ факт хищения 16 миллионов рублей при капитальном ремонте государственного исторического и архитектурного музея имени Тахо-Годи. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, с 2014 по 2016 годы между музеем и частной строительной организацией был заключен ряд контрактов на ремонтно-строительные работы. Общая сумма составила почти 134 миллиона рублей.

Документы подписывались под кураторством Министерства культуры Республики Дагестан.

- При проверке актов приема-сдачи выполненных работ выявлены необоснованные завышения их стоимости на общую сумму более 16 миллионов рублей, чем причинен ущерб бюджету республики в особо крупном размере,- сообщили в ведомстве.