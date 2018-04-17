Как подготовились к весне в регионах СЗФО

В этом году ледоход в регионах Северо-Запада будет сложным из-за поздней осени, холодной зимы и больших запасов снега.

В прошлом году в жители села Усть-Цильма в Республике Коми сполна ощутили последствия паводка. Фото: Сергей Паршуков/РИА Новости

По словам руководителя Северного УГМС Сергея Пуканова, толщина льда и снега не намного больше обычного, а вот его качество отличается от предыдущих лет.

- Слои льда на реках образовались более твердые, есть снежные заторы. Особенно в изгибах Северной Двины. Похожая ситуация и на реках Вологодской области, - говорит Сергей Пуканов. - Сейчас мы совместно со всеми службами изучаем обстановку, определяем места ледовых "пробок".

Великий Устюг - в зоне внимания

В Вологодской области, где ледоход начинается раньше, чем в Поморье, сейчас гидрологи фиксируют более высокие запасы снега на реках в 13 районах. В 12 муниципальных образованиях определены 18 зон возможных подтоплений с 72 населенными пунктами. В зоне риска - 4200 жилых домов с населением 19 тысяч человек.

Для своевременного контроля работают четыре постоянные гидрологические станции и 68 водомерных постов, информация с которых поступает в оперативный штаб в режиме реального времени.

Традиционно особое внимание уделено Великоустюгскому району Вологодчины. Перед ледоставом у русел рек Сухона и Малая Северная Двина было вынуто около 400 тысяч кубических метров грунта, что позволит снизить вероятность заторов в период весеннего ледохода.

По сообщению регионального управления МЧС, именно на этих реках пройдет большая часть ледорезных работ, а также будет применена методика чернения льда. Кроме того, на восьми наиболее опасных участках организованы взрывные работы.

- У нас работают два федеральных спасательных отряда, областной спасательный отряд и 12 муниципальных. Определена вертолетная группировка, подготовлены запасы горюче-смазочных материалов, - сообщил заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин. - Созданы резервы финансовых средств и материальных ресурсов, которые в случае необходимости будут направлены на предотвращение и минимизацию последствий паводка.

Согласно прогнозу вскрытие рек ото льда с запада на восток Вологодской области, начавшееся 12 апреля, продлится до 20-го. В области установились плюсовые температуры, которые будут способствовать ускоренному таянию снега.

Пройдет по максимуму

По мнению руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова, разведка, которая была проведена совместно с вологодскими коллегами, показала, что на северных реках, а особенно на Северной Двине, образовались классические заторы, которые могут быть опасны именно в изгибах береговой линии.

Ожидается, что ледоход на северных реках в этом году пройдет на максимальных значениях поднятия воды.

- Риск достижения неблагоприятных отметок прогнозируется в 12 населенных пунктах области, расположенных главным образом в Холмогорском и Красноборском районах. В зоне подтопления могут оказаться 524 жилых дома с населением в 2792 человека, - заявил Александр Уваров.

Для проведения превентивных, аварийно-спасательных и других работ в Архангельской области сформирована группировка сил, которая включает в себя около девяти тысяч человек.

Уже с начала апреля на реках региона специалистами проводятся взрывные работы, а с 10 апреля - ледорезные.

С учетом прогноза в этом году значительно увеличен объем проведения ледокольных работ. Речь идет примерно о трех миллионах рублей, которые необходимы для прохождения дополнительных 34 километров в верховье Северной Двины.

- В этом году задача не просто "прорезать" лед, а выгнать его заранее вниз по течению, освободив Холмогорское разветвление, - поясняет Уваров. - Обычно ледоколы по этому участку Двины не ходят, но при максимальных значениях воды возможность провести ледокольные работы есть.

Слишком много воды

В Коми метеорологи также отмечают, что запасы воды в снежном покрове на территории региона превышают многолетние значения от 10 до 60 процентов, а на реках наблюдаются ледовые заторы, высок риск подтоплений. Так, высокие уровни воды фиксируются на 16 постах из 41.

Всего предстоящее весеннее половодье в Коми может временно отрезать от "большой земли" 184 населенных пункта с населением более 40 тысяч человек.

По данным метеорологов, в зону подтопления может попасть ряд важных объектов в Печорском районе Коми - часть взлетно-посадочной полосы аэропорта, автодороги, котельные, газопровод, очистные сооружения, здание нефтебазы, а также жилые дома и социальные объекты.

Слишком много снега

Обильное таяние снега привело к затоплению части улиц и дворов во многих регионах Северо-Западного федерального округа. В некоторых местах вода попадает чуть ли не в подъезды, и жителям приходится устраивать примитивные конструкции из подручных средств, чтобы выбираться из дома на улицу. Причина - забитая ливневая канализация.

Подобная картина происходит каждую весну и в Карелии. В городе Олонец затопило дворовые территории некоторых домов по улице Ленина. Жители куда только ни обращались. Пока никакого результата. Чиновники отвечают, что в этом месте вообще нет никаких колодцев для стока воды. Обитатели двухэтажного деревянного дома в поселке Куркиекки Лахденпохского района вынуждены добираться в свои квартиры только в болотных сапогах. Заливает дворы и в Петрозаводске, особенно в частном секторе. Неблагоприятная ситуация сложилась на улицах микрорайонов Старая Кукковка, Сулажгора.

В мэрии уверены, что трудности возникли из-за того, что дренажные трубопроводы под дорогами засорились и замерзли. В администрации созвали экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором решали, какие нужно принимать меры.

- Мы уже устали, каждый год вынуждены ждать, пока вода уйдет, - сетует "РГ" Елена Свиридова, жительница микрорайона Старая Кукковка. - Припасли специальные мостки, по которым можно ходить. Работники приедут, воду откачают - и до следующего раза. Неужели нельзя отремонтировать, чтобы подобное не повторялось? Может, ее вообще нет, этой ливневой канализации?

Оказывается, ливневая канализация в городе есть. Но, как объясняют специалисты, она разная. Многие до сих пор путают ливневую канализацию и дренажную систему. Дренажная система служит для отвода вод от фундаментов, чтобы были сухими подвалы. Ливневая канализация предназначена для сбора атмосферных осадков и талой воды, их отведения с территории дорог. Всего в Петрозаводске 52 километра ливневой канализации. 33 выпуска идут в Онежское озеро, реки Лососинка и Неглинка.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник на своей странице в социальных сетях сообщила, что власти решают проблему с подтоплением дворов, на местах работают специалисты, которые прочищают дренажные колодцы. В службе заказчика приобрели одну специализированную машину, привлекают гидранты и другую технику из организаций.

Что касается реконструкции ливневой канализации, необходимость которой назрела давно, то в городском бюджете на эту статью нет денег. Гранты на данный вид деятельности получить практически невозможно. Поэтому чиновники ищут поддержку у государственных структур и бизнеса. Сейчас в администрации проводят инвентаризацию существующей ливневой канализации, у которой нет даже соответствующих паспортов.