По словам администратора гостиницы Екатерины Котельниковой, когда вспыхнуло пламя, все гости спали.
- Запаха дыма и каких-то других признаков пожара мы не почувствовали. Мне позвонила работница одного из магазинов и сказала, что горит крыша здания и нужно эвакуировать людей. Я разбудила гостей, все собрали вещи и вышли, - добавила она.
Сейчас выясняется, почему сигнал от противопожарной системы не дошел до центрального пульта, почему сирену не слышали гости хостела и что стало причиной возгорания. Сейчас идет опрос свидетелей происшествия, показания дают и 16 арендаторов торгового центра. На место выехали пожарные-дознаватели, которые восстановят точную картину происшествия.
По предварительной версии, возгорание в торговом центре началось из-за неисправности электропроводки или электрооборудования.
Последняя проверка на предмет пожарной безопасности торгового центра проводилась в 2014 году. Не попал "Фокус" и в число первоочередных зданий, которые проверялись после пожара в кемеровском ТРК "Зимняя вишня".
- Проверка пожарной безопасности до него дошла бы, но чуть позднее, - говорит руководитель пресс-службы прокуратуры Архангельской области Юлия Бубновская.
Как сообщил заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Гущин, пожару был присвоен второй класс опасности.
- Была угроза распространения огня на третий этаж здания и ниже, - сказал он. - Когда мы приехали, открытый огонь был на четвертом мансардном этаже, горел офис: мебель, техника, документы... Огонь удалось локализовать быстро, дальше он не распространился.
Отметим, что на последнем этаже торгового центра зарегистрированы несколько строительных фирм и компания по монтажу электротехнического оборудования, в том числе и по установке противопожарных систем безопасности.