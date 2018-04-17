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17.04.2018 19:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вот и "Фокус"...

В городе горел торговый центр, в котором располагался хостел с постояльцами
Текст: Анна Чистякова
Российская газета - Федеральный выпуск №7545 (82)
Во вторник в столице Поморья произошел пожар в торговом центре "Фокус". Возгорание было обнаружено ранним утром, когда посетителей и работников еще не было на месте, но на третьем этаже здания находился хостел. Пока огонь разгорался на четвертом этаже, чуть ниже находились пятеро постояльцев мини-отеля и администратор. К счастью, никто не пострадал.
Последняя проверка на предмет пожарной безопасности торгового центра проводилась в 2014 году. Фото: Анна Чистякова Последняя проверка на предмет пожарной безопасности торгового центра проводилась в 2014 году. Фото: Анна Чистякова
Последняя проверка на предмет пожарной безопасности торгового центра проводилась в 2014 году. Фото: Анна Чистякова

По словам администратора гостиницы Екатерины Котельниковой, когда вспыхнуло пламя, все гости спали.

- Запаха дыма и каких-то других признаков пожара мы не почувствовали. Мне позвонила работница одного из магазинов и сказала, что горит крыша здания и нужно эвакуировать людей. Я разбудила гостей, все собрали вещи и вышли, - добавила она.

Фото: Игорь Онучин/ РИА Новости
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Сейчас выясняется, почему сигнал от противопожарной системы не дошел до центрального пульта, почему сирену не слышали гости хостела и что стало причиной возгорания. Сейчас идет опрос свидетелей происшествия, показания дают и 16 арендаторов торгового центра. На место выехали пожарные-дознаватели, которые восстановят точную картину происшествия.

По предварительной версии, возгорание в торговом центре началось из-за неисправности электропроводки или электрооборудования.

Последняя проверка на предмет пожарной безопасности торгового центра проводилась в 2014 году. Не попал "Фокус" и в число первоочередных зданий, которые проверялись после пожара в кемеровском ТРК "Зимняя вишня".

- Проверка пожарной безопасности до него дошла бы, но чуть позднее, - говорит руководитель пресс-службы прокуратуры Архангельской области Юлия Бубновская.

Как сообщил заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Гущин, пожару был присвоен второй класс опасности.

Сигнал противопожарной системы торгового центра не дошел до центрального пульта

- Была угроза распространения огня на третий этаж здания и ниже, - сказал он. - Когда мы приехали, открытый огонь был на четвертом мансардном этаже, горел офис: мебель, техника, документы... Огонь удалось локализовать быстро, дальше он не распространился.

Отметим, что на последнем этаже торгового центра зарегистрированы несколько строительных фирм и компания по монтажу электротехнического оборудования, в том числе и по установке противопожарных систем безопасности.

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