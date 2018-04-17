Новгородцы ответят в суде за торговлю оружием и взрывчаткой

В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которая занималась торговлей оружием и боеприпасами. На скамье подсудимых окажутся шестеро местных жителей.

По версии следствия, в марте и апреле прошлого года обвиняемые продали сотрудникам ФСБ России, действовавшим в рамках "проверочной закупки", шесть пистолетов различных марок и около 60 патронов. Общая стоимость оружия, как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, составила порядка 650 тысяч рублей.

Вместе с пистолетами участники ОПГ пытались продать два штыка, однако не сошлись с организаторами "проверочной закупки" в цене. Кроме того, правоохранители изъяли у одного из обвиняемых более ста патронов и два заряда взрывчатки.

Вину в преступлениях двое дельцов признали частично, четверо - полностью. Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Новгородский районный суд.