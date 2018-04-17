В Архангельске загорелся торговый центр

В Архангельске вспыхнул пожар в торговом центре "Фокус" на Вологодской улице. Как передает корреспондент "РГ", сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 06.31 утра.

На место выехало девять пожарных расчетов - 30 человек и две спецмашины. Из соседнего здания эвакуировали шестерых постояльцев хостела - в самом ТЦ покупателей в такое время быть не могло.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. В настоящее время огонь локализован.

По словам заместителя начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Архангельской области Александра Гущина, скорее всего, возгорание началось на 4 этаже торгового центра, где находился магазин мебели.

Спасатели предупреждают: на перекрестке Вологодская-Троицкий перекрыто движение. Водителей просят выбирать маршрут объезда заблаговременно.