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17.04.2018 08:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельске загорелся торговый центр

Текст: Алексей Васильев, Анна Чистякова (Архангельск)

В Архангельске вспыхнул пожар в торговом центре "Фокус" на Вологодской улице. Как передает корреспондент "РГ", сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 06.31 утра.

Фото: @echogor
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На место выехало девять пожарных расчетов - 30 человек и две спецмашины. Из соседнего здания эвакуировали шестерых постояльцев хостела - в самом ТЦ покупателей в такое время быть не могло.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. В настоящее время огонь локализован.

По словам заместителя начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Архангельской области Александра Гущина, скорее всего, возгорание началось на 4 этаже торгового центра, где находился магазин мебели.

Спасатели предупреждают:  на перекрестке Вологодская-Троицкий перекрыто движение. Водителей просят выбирать маршрут объезда заблаговременно.

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