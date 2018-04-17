Житель Котласа объявил войну нелегальным казино

Необычным способом объявили войну подпольным игровым клубам в Котласе. Неизвестный регулярно сообщает о якобы заложенных взрывных устройствах, указывая различные адреса.

Когда взрывотехники и полиция приезжают на место, то обнаруживают там незаконные казино с игровыми автоматами. Уже известно о четырех подобных случаях. Как рассказали в УМВД РФ по Архангельской области, ни по одному из них информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.

После таких звонков полицейские массово изымают из нелегальных игровых клубов технику, оформляют административный материал и передают дела о незаконной игровой деятельности в следственный комитет. "Уже там решают - возбуждать уголовные дела или нет", - поясняют в полиции.

По данным правоохранительных органов, за последнее время два дела о работе нелегальных игровых клубов возбуждены в Котласе, два в Коряжме и еще одно передано в суд. Кроме того, по четырем звонкам с ложными сведениями о взрывных устройствах также заведены уголовные дела.

Отметим, что УК РФ предусматривает наказание по этой статье до трех лет лишения свободы. Кроме того, с телефонных террористов могут быть взысканы средства за работу экстренных служб - взрывотехников и кинологов. Каждый такой выезд оценивается примерно в 1300 рублей.

Многие жители Котласа объявившегося "борца" с подпольными казино поддерживают: на войне с игровыми автоматами, мол, все средства хороши.