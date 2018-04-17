В Ростове задержали готовивших теракты членов "ИГ"

Сотрудникам ФСБ удалось пресечь деятельность ячейки террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России. Боевики планировали теракты в Ростовской области, сообщает Центр общественных связей ведомства.

Главарь ячейки при задержании оказал сопротивление и погиб при самоподрыве. Троих его сообщников удалось задержать.

Члены группировки действовали по указанию эмиссаров в Сирии. Они планировали теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, их изъяли у подозреваемых при задержании.

На месте происшествия нашли автомат АК-74, ручные гранаты, инструкции по изготовлению бомб. У задержанных также были изъяты средства связи и электронные носители с пропагандой террористической деятельности.