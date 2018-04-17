В Волгограде после проверки закрыли батутный центр и кинотеатр

В Волгограде суд обязал приостановить деятельность кинотеатра "Киномакс" и батутного комплекса "Небо", сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения норм пожарной безопасности в общественных местах и вскрывает многочисленные нарушения.

Так, в некоторых помещениях батутного центра были демонтированы установки противопожарной защиты. А конструкция одного из лабиринтов перекрывала эвакуационный выход с первого этажа. Собственник помещения незаконно изменил предусмотренный документами класс пожарной безопасности здания.

Владельца помещений и арендатора обязали устранить нарушения. До тех пор центр не сможет принимать посетителей.

Ранее по аналогичным причинам была приостановлена работа другого батутного комплекса "Гравитация".

Через суд прокуратура временно закрыла и торговые центры "Китай Город" и "КиндерМолл", где не работали противопожарная автоматика и дымоудаление.