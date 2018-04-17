ФСБ вскрыла и пресекла деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ). Видео спецоперации предоставил ЦОС ФСБ РФ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, члены этой ячейки, по указанию эмиссаров из Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

"В ходе мероприятий с привлечением сил полиции были задержаны трое членов группы, у которых изъято: огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ЦОС ФСБ.

При проведении оперативно-боевого мероприятия главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление, привел в действие СВУ неустановленного образца, в результате чего получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия обнаружены автомат "АК-74", ручные гранаты, инструкции по изготовлению СВУ.

ФСБ также опубликовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Ростовской области предполагаемых террористов. На кадрах съемки показаны изъятые огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, упакованное в ведерко из-под молочных продуктов, а также средства связи.

Главарь террористической ячейки оказал вооруженное сопротивление, после чего сам подорвал себя

На прошлой неделе председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что с начала года в России было пресечено совершение трех преступлений террористической направленности в Дагестане, Хабаровском крае и Сахалинской области. Кроме того, по его словам, на стадии приготовления предотвращено 6 терактов и пресечена деятельность 12 законспирированных террористических ячеек. Всего с начала года в России было задержано 189 и нейтрализовано 15 бандитов и их пособников.