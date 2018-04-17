Перепутанные 30 лет назад в роддоме челябинки получат по миллиону

Жительницы Челябинской области, которых 30 лет назад перепутали в роддоме и отдали не в свои семьи, получат по миллиону рублей. Такое решение вынес сегодня Центральный районный суд Челябинска.

"Суд частично удовлетворил иск Екатерины Тугановой и Люции Тулигеновой, взыскав с Минфина РФ в пользу каждой компенсацию в размере одного миллиона рублей", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель суда Наталья Прохорова.

История получила огласку после того, как жительница Челябинска Екатерина на своей странице в соцсети рассказала, что настоящая дочь ее мамы - Люция - выросла в Башкирии из-за халатности медперсонала. Суд первой инстанции признал факт ошибки врачей челябинского роддома, из-за которой Зоя Туганова всю свою жизнь воспитывала чужого ребенка, и частично удовлетворил ее иск, назначив компенсацию в размере одного миллиона рублей.

После этого в суд обратились уже сами "подменыши" - они просили взыскать с областного перинатального центра по 10 миллионов рублей в свою пользу. Суд, однако, счел, что ответчик не является правопреемником областного родильного дома, где девушки появились на свет, и ответчиком по иску был назначен Минфин РФ. Сумма компенсации была скорректирована.