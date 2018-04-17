В Екатеринбурге школу закрыли из-за вспышки инфекции

В Екатеринбурге на время закрыли школу, ученики которой начали массово жаловаться на недомогание. Детали происшествия выясняет областная прокуратура.

"За последние несколько дней за помощью врачей обратились семеро детей, преимущественно - из начальных классов. У всех один и те же симптомы: боль в животе, рвота, недомогание", - рассказала официальный представитель ведомства Марина Канатова.

Администрация учебного заведения с сегодняшнего дня приостановила образовательную деятельность (ориентировочно - до 23 апреля), чтобы установить причины ухудшения состояния здоровья школьников и провести дезинфекцию. Пока дети будут учиться дистанционно.

На данный момент установлено, кто является организатором питания в школьной столовой, это предприятие проверяют. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов для исследований. По результатам проверки будут приняты меры. Свою проверку по факту ЧП также начал следственный отдел Ленинского района Екатеринбурга областного СК.