Зачинщика драки в уральском гарнизоне отправили в колонию

Вынесен приговор по делу о конфликте в Еланском гарнизоне на Среднем Урале, который произошел первого августа прошлого года.

Тогда, напомним, около 22.30 в казарме контрактников рядовой металлической дужкой от кровати ударил начальника по голове. Когда на помощь к командиру подбежал другой рядовой - досталось и ему. Поводом для стычки послужило нежелание нападавшего подчиниться требованиям командира и навести порядок в подразделении.

Десятого августа дебошира заключили под стражу.

"В ходе предварительного следствия в инкриминируемых деяниях он не признался. Однако собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора. Рядовой признан виновным в нападении на начальника (ч. 1 ст. 334 УК РФ) и нарушении уставных правил (ч. 3 ст. 335 УК РФ). Решением Екатеринбургского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде трех лет в исправительной колонии общего режима", - сообщил сегодня замруководителя организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ЦВО Алексей Садовский.

Также суд удовлетворил гражданский иск к обвиняемому: в интересах государства с него будет взыскано 84 000 рублей, а также в пользу потерпевших 15 000 рублей.