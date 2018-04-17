Суд выдал санкцию на арест денег, изъятых у Магомедовых

Новости

В Турции в седьмой раз продлили режим ЧП 05:02
Венесуэла выразила протест из-за вмешательства во внутренние дела 04:44
Вашингтон опроверг арест глав космической отрасли Украины в США 04:31
МАК: Ми-8 в Хабаровске рухнул из-за столкновения с антенной мачтой 04:19
Белый дом: Трамп не общался напрямую с Ким Чен Ыном 04:17
Небензя: Французская резолюция по Сирии является несвоевременной 03:39
Посольство РФ назвало "дезинфекцию" в Солсбери уничтожением вещдоков 03:17
Госдеп: РФ продлила разрешение на пролеты американских лайнеров 02:57
В Саудовской Аравии откроется общественный кинотеатр 02:35
Представители США обсудили с лидером КНДР его встречу с Трампом 02:21
Молодые люди в масках устроили погром в центре Еревана 02:17
Рядом с центральным вокзалом в Берлине нашли бомбу 01:42
США заявили о планах провести с РФ встречу по вопросу пролетов лайнеров 01:25
Небензя: Боевики несколько лет держали в заложниках Восточную Гуту 00:52
ООН: В сирийской Ракке разрушены почти все здания 00:48
При столкновении танкеров у берегов Сингапура произошла утечка бутана 00:28
Посольство в Лондоне прокомментировало новую версию инцидента в Солсбери 17.04.2018
Роскомнадзор расширил список сайтов, проверенных из-за блокировки Telegram 17.04.2018
Трамп рассмотрит пять мест для возможной встречи с лидером КНДР 17.04.2018
Из-за возгорания двигателя самолета в США погиб человек, 19 ранены 17.04.2018
СМИ: В ДТП с участием автомашины полиции в Москве пострадал один человек 17.04.2018
Русский союз Латвии впервые подал заявку на первомайскую манифестацию 17.04.2018
В Одессе в результате стрельбы пострадали три человека 17.04.2018
Минобороны заявило о завершении гуманитарной операции в Восточной Гуте 17.04.2018
Иранский вертолет потерпел крушение в Персидском заливе 17.04.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос мэру Москвы Сергею Собянину
Задайте вопрос мэру Москвы Сергею Собянину
17.04.2018 20:03
Рубрика: Происшествия

Пока миллион

Суд выдал санкцию на арест денег, изъятых у Магомедовых
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7545 (82)
Тверской районный суд Москвы вчера наложил обеспечительный арест на денежные средства бизнесменов Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Оба совладельца группы "Сумма" были арестованы по делу о мошенничестве и присвоении по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Им вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной

Как сообщила "Российской газете" пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко, обеспечительный арест был наложен по ходатайству следователя на деньги, изъятые у братьев Магомедовых в ходе обыска. Арестованная сумма - один миллион долларов.

Представитель суда напомнила, что следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), статьей 159 (мошенничество) и статьей 160 (присвоение или растрата) УК РФ.

Также фигурантом по этому делу проходит глава компании "Интэкс" Артур Максидов. Непосредственно Максидов подозревается в хищении не менее 668 миллионов 950 тысяч рублей в составе преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Братья Магомедовы, а также Максидов, были задержаны 30 марта. На следующий день по ходатайству следствия Тверской суд столицы выдал санкции на их арест.

Как считает следствие, "в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах".

Следователи возбудили дело против торговца чужими секретами

Первое из семи уголовных дел по факту хищения этой группой было возбуждено 5 декабря 2014 года по трем статьям УК РФ. Позже все дела были объединены в единое производство. В настоящее время в деле семь эпизодов, в том числе касающиеся мошенничества с активами "Федеральной сетевой компании", "Объединенной зерновой компании" и строительством стадиона в Калининграде. Срок следствия продлен до 5 августа.

Свою вину никто из арестованных не признает.

Главное сегодня

Госдеп: РФ продлила разрешение на пролеты американских лайнеров
Сенатор США: Асаду нет никакого смысла использовать химоружие
Посольство РФ назвало "дезинфекцию" в Солсбери уничтожением вещдоков
В Кремле не удивились паузе в череде американских санкций
Роскомнадзор опроверг сбои на сторонних сайтах из-за блокировки Telegram