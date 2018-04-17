Суд выдал санкцию на арест денег, изъятых у Магомедовых

Тверской районный суд Москвы вчера наложил обеспечительный арест на денежные средства бизнесменов Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Оба совладельца группы "Сумма" были арестованы по делу о мошенничестве и присвоении по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Им вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей.

Как сообщила "Российской газете" пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко, обеспечительный арест был наложен по ходатайству следователя на деньги, изъятые у братьев Магомедовых в ходе обыска. Арестованная сумма - один миллион долларов.

Представитель суда напомнила, что следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), статьей 159 (мошенничество) и статьей 160 (присвоение или растрата) УК РФ.

Также фигурантом по этому делу проходит глава компании "Интэкс" Артур Максидов. Непосредственно Максидов подозревается в хищении не менее 668 миллионов 950 тысяч рублей в составе преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Братья Магомедовы, а также Максидов, были задержаны 30 марта. На следующий день по ходатайству следствия Тверской суд столицы выдал санкции на их арест.

Как считает следствие, "в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах".

Первое из семи уголовных дел по факту хищения этой группой было возбуждено 5 декабря 2014 года по трем статьям УК РФ. Позже все дела были объединены в единое производство. В настоящее время в деле семь эпизодов, в том числе касающиеся мошенничества с активами "Федеральной сетевой компании", "Объединенной зерновой компании" и строительством стадиона в Калининграде. Срок следствия продлен до 5 августа.

Свою вину никто из арестованных не признает.