В России начались учения по предотвращению половодья

Во всех регионах России с 17 по 19 апреля пройдут масштабные учения по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров. Об этом РИА Новости сообщил представитель МЧС РФ.

По его словам, в маневрах "принимают участие представители различных служб и ведомств, специально подготовленные специалисты, в обязанности которых входят предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров". Они отработают действия по ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами, уточнил собеседник агентства.

При этом в регионах, уже охваченных стихией, маневры будут проходить не по учебным вводным, а в реальной обстановке. "Особое внимание будет уделено применению аэромобильных группировок, авиации и беспилотных летательных аппаратов", - сказал представитель министерства.

Для контроля и координации во все регионы направлены рабочие группы от центрального аппарата МЧС.