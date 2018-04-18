Чайка: Меры по защите детей от вредной информации нуждаются в доработке

Генпрокуратура предложила министерству связи и массовых коммуникаций разработать дополнительные меры защиты несовершеннолетних от вредоносной информации в интернете. ОБ этом заявил сегодня глава ведомства Юрий Чайка в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации о состоянии законности правопорядка в РФ.

Особое беспокойство Генпрокуратуры, по его словам, вызвали участившиеся случаи самоубийств среди несовершеннолетних, в том числе связанных с участием детей в тематических интернет-сообществах.

"Генеральной прокуратурой министру связи предложено разработать дополнительные механизмы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента в интернете", - сказал Чайка.

О необходимости совершенствования действующей системы защиты детей от негативного контента в сети свидетельствуют данные анализа, проведенного Генпрокуратурой, в первую очередь - ряд совершенных в 2016-2017 годах самоубийств детьми, вовлеченными в "группы смерти" в социальных сетях.

Склонение к совершению суицида и попытки его совершения участниками "групп смерти" зарегистрированы в Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Калининградской областях, г. Москве и других регионах, говорится в докладе генпрокурора, направленном в Совет Федерации.