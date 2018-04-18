Начинается дачный сезон, а с ним и пора неконтролируемых сельхозпалов. Помимо разведения костров в лесах это одна из основных причин весенних пожаров, которые во многих регионах уже начались.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской уже потребовал от региональных властей обеспечить соблюдение требований по запрету на проведение выжиганий сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на сельхозземлях. Кроме того, запрещено сжигать мусор при проведении субботников и иных мероприятий по уборке территорий дачных и приусадебных участков.

Министерство рекомендует жителям деревень и дачных участков в связи с началом пожароопасного сезона создавать минерализованные полосы и проводить опашку земельных участков. Минерализованная противопожарная полоса представляет собой негорючий слой почвы 4-6 метров в ширину и глубиной 30-40 см. Такой земляной пояс препятствует проникновению на участки пожара с сопредельных территорий.

По правилам Противопожарного режима в РФ владельцы крайних участков в деревнях и садовых товариществах должны отгородить их от леса. Своеобразным буфером может стать либо противопожарная полоса (земля, расчищенная от горючих материалов - сухостоя, сучьев, валежника) шириной от 10 метров, либо минерализованная полоса - так называемый противопожарный барьер - шириной не менее полуметра. Как правило, грунт вспахивается трактором.

2 миллиона гектаров леса сгорает в России ежегодно, это в 2-3 раза больше, чем исчезает от легальных и нелегальных вырубок

Заниматься этими работами нужно, как только сойдет снежный покров, так что уже пора. Следить за порядком - до того, как осенью установится "устойчивая дождливая погода". При этом если минерализованную полосу (опашку) надо освежать ежегодно, то за состоянием противопожарной полосы следить нужно постоянно.

Что грозит, если ничего не делать? Штрафы за нарушение мер пожарной безопасности. Для граждан они составляют 1,5-3 тысячи рублей. А если в регионе введен особый противопожарный режим, как, например, в Амурской области сейчас, штраф уже может вырасти до 5 тысяч рублей.

59 процентов природных пожаров возникает по вине местного населения - из-за неосторожного обращения с огнем каждый четвертый пожар происходит из-за перехода огня с сельхозземель, причиной 13% лесных пожаров становится выжигание сухой травы

"Минприроды настоятельно рекомендует гражданам исключить незаконную практику сжигания сухой травы и разведения костров при посещении лесов. По статистике, основной причиной лесных и степных пожаров в весенний период являются именно несанкционированные сельскохозяйственные палы. Нарушение правил пожарной безопасности, несанкционированные палы сухой травы, разведение костров в непредназначенных для этого местах могут привести к гибели людей, стать причиной уничтожения жилых домов и объектов экономики", - сообщили "РГ" в минприроды.

Справка "РГ"

Выжигать сухую травянистую растительность на земельных участках можно. Правда, только в безветренную погоду и при соблюдении нескольких условий. В наличии должны быть первичные средства пожаротушения, ближайший объект защиты (например, дом) должен быть расположен не менее чем в 40 метрах, а на территории - не действовать особый противопожарный режим. Кроме того, земля вокруг участка для выжигания должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от валежника, сухостоя и других горючих материалов и отделена минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

На заметку

При обнаружении лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства. "Прямая линия лесной охраны" - 8-800-100-94-00