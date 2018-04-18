Новости

Трамп заявил о желании поладить с Россией 03:19
Первая ступень Falcon 9 совершила посадку на баржу в океане 03:03
В США трое мужчин хотели взорвать дом с иммигрантами 02:55
Небензя: Запад не интересует правда по "делу Скрипаля" 02:44
Спам-атаку на аккаунты Госдумы в соцсетях назвали хулиганством 02:27
В США запущена ракета с телескопом NASA для поиска экзопланет 02:24
Трамп подтвердил готовность к встрече с Ким Чен Ыном 02:00
В Сирии задержан связанный с терактами в США экстремист из Германии 01:58
Ракета "Протон-М" с военным спутником запущена с Байконура 01:40
Шульгин: Доклад ОЗХО по делу Скрипаля вызывает ряд вопросов 01:25
Старейший житель планеты скончался в возрасте 121 года 00:47
В Польше семерых белорусов избили за разговоры на русском языке 00:37
Президент подписал закон о запрете определенных действий 00:29
Небензя назвал лживой британскую версию инцидента в Солсбери 18.04.2018
У берегов Дании нашли "подлодку Гитлера" 18.04.2018
Каррера прокомментировал промах Глушакова в серии пенальти 18.04.2018
Президент подписал закон о требованиях к организации детского отдыха 18.04.2018
Президент подписал закон о контрольных закупках Роспотребнадзора 18.04.2018
Минобороны: В Восточную Гуту вернулись более 60 тысяч жителей 18.04.2018
Каррера заявил о готовности уйти из "Спартака" 18.04.2018
Президент подписал закон о невозвратных билетах на поезда 18.04.2018
Владимир Путин подписал закон о свободном сборе валежника 18.04.2018
СК запросил у Лондона материалы по отравлению Скрипалей 18.04.2018
"Локомотив" потерял очки в отложенном матче с "Ахматом" 18.04.2018
МИД: Москва скептически оценила выводы техсекретариата ОЗХО по "делу Скрипаля" 18.04.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
5 основных афер с банковскими картами: как не стать жертвой мошенников
5 основных афер с банковскими картами: как не стать жертвой мошенников
Как русских выгоняют из России
Как русских выгоняют из России
18.04.2018 20:37
Рубрика: Происшествия

Сучья в сторону

Как не погореть из-за сухостоя
Текст: Елена Березина
Российская газета - Неделя №7547 (84)
Начинается дачный сезон, а с ним и пора неконтролируемых сельхозпалов. Помимо разведения костров в лесах это одна из основных причин весенних пожаров, которые во многих регионах уже начались.
Пожарным уже приходится тушить сотни возгораний сухой травы и мусора каждый день. Фото: Анатолий Белоногов Пожарным уже приходится тушить сотни возгораний сухой травы и мусора каждый день. Фото: Анатолий Белоногов
Пожарным уже приходится тушить сотни возгораний сухой травы и мусора каждый день. Фото: Анатолий Белоногов

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской уже потребовал от региональных властей обеспечить соблюдение требований по запрету на проведение выжиганий сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на сельхозземлях. Кроме того, запрещено сжигать мусор при проведении субботников и иных мероприятий по уборке территорий дачных и приусадебных участков.

Лесной пожар потушили вблизи космодрома Восточный

Министерство рекомендует жителям деревень и дачных участков в связи с началом пожароопасного сезона создавать минерализованные полосы и проводить опашку земельных участков. Минерализованная противопожарная полоса представляет собой негорючий слой почвы 4-6 метров в ширину и глубиной 30-40 см. Такой земляной пояс препятствует проникновению на участки пожара с сопредельных территорий.

По правилам Противопожарного режима в РФ владельцы крайних участков в деревнях и садовых товариществах должны отгородить их от леса. Своеобразным буфером может стать либо противопожарная полоса (земля, расчищенная от горючих материалов - сухостоя, сучьев, валежника) шириной от 10 метров, либо минерализованная полоса - так называемый противопожарный барьер - шириной не менее полуметра. Как правило, грунт вспахивается трактором.

2 миллиона гектаров леса сгорает в России ежегодно, это в 2-3 раза больше, чем исчезает от легальных и нелегальных вырубок

Заниматься этими работами нужно, как только сойдет снежный покров, так что уже пора. Следить за порядком - до того, как осенью установится "устойчивая дождливая погода". При этом если минерализованную полосу (опашку) надо освежать ежегодно, то за состоянием противопожарной полосы следить нужно постоянно.

Что грозит, если ничего не делать? Штрафы за нарушение мер пожарной безопасности. Для граждан они составляют 1,5-3 тысячи рублей. А если в регионе введен особый противопожарный режим, как, например, в Амурской области сейчас, штраф уже может вырасти до 5 тысяч рублей.

59 процентов природных пожаров возникает по вине местного населения - из-за неосторожного обращения с огнем каждый четвертый пожар происходит из-за перехода огня с сельхозземель, причиной 13% лесных пожаров становится выжигание сухой травы

"Минприроды настоятельно рекомендует гражданам исключить незаконную практику сжигания сухой травы и разведения костров при посещении лесов. По статистике, основной причиной лесных и степных пожаров в весенний период являются именно несанкционированные сельскохозяйственные палы. Нарушение правил пожарной безопасности, несанкционированные палы сухой травы, разведение костров в непредназначенных для этого местах могут привести к гибели людей, стать причиной уничтожения жилых домов и объектов экономики", - сообщили "РГ" в минприроды.

Справка "РГ"

Выжигать сухую травянистую растительность на земельных участках можно. Правда, только в безветренную погоду и при соблюдении нескольких условий. В наличии должны быть первичные средства пожаротушения, ближайший объект защиты (например, дом) должен быть расположен не менее чем в 40 метрах, а на территории - не действовать особый противопожарный режим. Кроме того, земля вокруг участка для выжигания должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от валежника, сухостоя и других горючих материалов и отделена минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

На заметку

При обнаружении лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства. "Прямая линия лесной охраны" - 8-800-100-94-00

Главное сегодня

Небензя: Запад не интересует правда по "делу Скрипаля"
Ракета "Протон-М" с военным спутником запущена с Байконура
Спам-атаку на аккаунты Госдумы в соцсетях назвали хулиганством
У берегов Дании нашли "подлодку Гитлера"
Старейший житель планеты скончался в возрасте 121 года