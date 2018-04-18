Против ВИП-чиновника ФСИН начато еще одно расследование

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, на этот раз Коршунова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Появилось второе уголовное дело за несколько дней до окончания его срока содержания под стражей.
По версии следствия, Олег Коршунов совершил преступление в 2015 году. Тогда управление Федеральной службы исполнения наказаний по Крыму и Севастополю заключило контракт с ФГУП "Строительное управление N 23" ФСИН России". Контракт предусматривал строительство следственного изолятора в Симферополе. По словам Светланы Петренко, Коршунов как один из главных руководителей тюремного ведомства обеспечил заключение выгодного контракта с фирмой своего знакомого.
Высокопоставленный чиновник, уверяют в Следственном комитете, прекрасно знал, что фирма-победитель не располагает необходимыми ресурсами, чтобы выполнить контракт. Но это соображение процесс не остановило.
На ее счет из бюджета государства было перечислено в общей сложности 193 миллиона рублей. В конечном итоге все завершилось по стандартной для подобных преступлений схеме - деньги ушли, а следственный изолятор построен не был.
- В результате противоправных действий Олега Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 миллиона рублей, - добавила официальный представитель СК.
Напомним, что сидит бывший заместитель директора ФСИН с 14 сентября прошлого года, когда суд его арестовал. Тогда же ему было предъявлено обвинение в растрате 160 миллионов рублей. Потом арест был продлен.
С самого начала уголовного преследования Олега Коршунова точно не было сказано, за какие конкретно грехи он сидит. Заявили лишь о должностных преступлениях. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО "Кресты-2". Кстати, правоохранители нашли при обыске у замдиректора ФСИН коллекцию очень недешевых часов и деньги в разной валюте на общую сумму в несколько миллионов рублей.
С начала "разбора полетов" в тюремном ведомстве несколько сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний уволены и привлечены к ответственности после того, как были проверены управления, которые курировал замглавы ведомства.
А самого Олега Коршунова Басманный суд отправил в СИЗО по подозрению в растрате по двум эпизодам. Сам Коршунов по первому делу отказался признать вину.