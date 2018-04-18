Против ВИП-чиновника ФСИН начато еще одно расследование

В среду стало известно, что против заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбуждено еще одно, теперь уже второе уголовное дело.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, на этот раз Коршунова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Появилось второе уголовное дело за несколько дней до окончания его срока содержания под стражей.

По версии следствия, Олег Коршунов совершил преступление в 2015 году. Тогда управление Федеральной службы исполнения наказаний по Крыму и Севастополю заключило контракт с ФГУП "Строительное управление N 23" ФСИН России". Контракт предусматривал строительство следственного изолятора в Симферополе. По словам Светланы Петренко, Коршунов как один из главных руководителей тюремного ведомства обеспечил заключение выгодного контракта с фирмой своего знакомого.

Высокопоставленный чиновник, уверяют в Следственном комитете, прекрасно знал, что фирма-победитель не располагает необходимыми ресурсами, чтобы выполнить контракт. Но это соображение процесс не остановило.

На ее счет из бюджета государства было перечислено в общей сложности 193 миллиона рублей. В конечном итоге все завершилось по стандартной для подобных преступлений схеме - деньги ушли, а следственный изолятор построен не был.

По версии СК, от действий Олега Коршунова бюджет потерял не менее 193 миллиона рублей

- В результате противоправных действий Олега Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 миллиона рублей, - добавила официальный представитель СК.

Напомним, что сидит бывший заместитель директора ФСИН с 14 сентября прошлого года, когда суд его арестовал. Тогда же ему было предъявлено обвинение в растрате 160 миллионов рублей. Потом арест был продлен.

С самого начала уголовного преследования Олега Коршунова точно не было сказано, за какие конкретно грехи он сидит. Заявили лишь о должностных преступлениях. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО "Кресты-2". Кстати, правоохранители нашли при обыске у замдиректора ФСИН коллекцию очень недешевых часов и деньги в разной валюте на общую сумму в несколько миллионов рублей.

С начала "разбора полетов" в тюремном ведомстве несколько сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний уволены и привлечены к ответственности после того, как были проверены управления, которые курировал замглавы ведомства.

А самого Олега Коршунова Басманный суд отправил в СИЗО по подозрению в растрате по двум эпизодам. Сам Коршунов по первому делу отказался признать вину.