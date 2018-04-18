Против замглавы ФСИН Олега Коршунова возбуждено второе уголовное дело

Против заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело. Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, Коршунова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Случилось это фактически за несколько дней до окончания его срока содержания под стражей.

По версии следствия, в 2015 году управление ФСИН по Крыму и Севастополю заключило контракт с ФГУП "Строительное управление № 23" ФСИН России" на строительство следственного изолятора в городе Симферополе.

По словам Петренко, Коршунов обеспечил заключение контракта с фирмой его знакомого. Чиновник, по мнению следствия, прекрасно знал, что фирма не располагает необходимыми ресурсами, однако на ее счет из бюджета перечислили в общей сложности 193 миллионов рублей. В конечном итоге следственный изолятор построен не был.

- В результате противоправных действий Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 миллионов рублей, - добавила представитель СК.

Напомним, 14 сентября прошлого года суд арестовал Коршунова. Тогда ему было предъявлено обвинение в растрате 160 миллионов рублей. Потом арест был продлен до 4 мая.