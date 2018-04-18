Власти Москвы определили судьбу старинного шестиэтажного дома в Пушкаревом переулке, который начал разрушаться из-за нарушений при реконструкции. Как заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, территорию после сноса здания приведут в порядок, а с собственником, по вине которого рухнул дом, уже начали работать правоохранительные органы.

Напомню, дом N 12, давно расселенный и находившийся на реконструкции, дал трещину в минувшее воскресенье. До этого люди слышали подозрительные звуки из цоколя: рабочие объясняли, что строят под зданием парковку. В середине дня от объекта пошел треск, и встревоженные жители соседних зданий вышли на улицу. В этот момент внешняя стена шестиэтажки рухнула: одному из очевидцев удалось даже снять обрушение на смартфон. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения и специалисты комплекса городского хозяйства. Эксперты осмотрели старое здание и поняли, что долго оно не протянет. Создалась угроза и для соседних строений, поэтому жильцов быстро вывели из них. В квартиры они до сих пор не могут вернуться. "В общей сложности мы разместили в четырех гостиницах Мещанского района 43 жителей Пушкарева и Большого Сергиевского переулков, - заявила пресс-секретарь префектуры ЦАО Елена Седина. - Кое-кто временно переехал к родственникам и знакомым". Домой им разрешат переехать, лишь когда эксперты дадут заключение о безопасности проживания. Пока его нет, люди могут бесплатно жить в отелях.

Почему дом начал рушиться, специалисты поняли быстро. По словам Бирюкова, при реконструкции были грубо нарушены требования к строительным работам. Подрядчики вывезли значительный объем грунта, и старые несущие стены не выдержали. В первую же ночь после обрушения коммунальщики влили в фундамент 850 кубометров бетона. Но это спасло только от мгновенного разрушения: эксперты прогнозируют, что долго здание не простоит. Поэтому решено снести все шесть этажей, заявил Бирюков. Дом в Пушкаревом переулке - это гостиница, возведенная в 1913 году по проекту известного архитектора Ольгерда Пиотровича. Дом хоть и старинный, но статуса памятника не носит, рассказали "РГ" в департаменте культурного наследия столицы.

Кстати

Власти города открыли "горячую линию" для жителей Пушкарева и Большого Сергиевского переулков, которым может понадобиться помощь: 8 (495) 607-69-40.