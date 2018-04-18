Минкульт попросил оставить Кирилла Серебренникова под домашним арестом

В Басманный суд столицы поступило ходатайство Министерства культуры о продлении меры пресечения художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову и еще троим фигурантам дела "Седьмой студии", обвиняемым в хищении бюджетных средств.

"Приобщается ходатайство представителя потерпевшей стороны, министерства культуры, (Елены) Зайцевой, в котором она просит продлить меру пресечения обвиняемым Серебренникову, Итину, Апфельбаум, Малобродскому", - цитирует "Интерфакс" заявление судьи Басманного суда Артура Карпова по ходатайству министерства.

Следствие также обратилось с ходатайством о продлении домашнего ареста фигурантам до 19 июня.

Напомним, что задержанным инкриминируется хищение бюджетных 133 млн рублей, выделенных основанной К.Серебренниковым "Седьмой студии" из бюджета на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).