На Новом Арбате просел грунт

На Новом Арбате в районе пересечения с Садовым кольцом провалился грунт.
Как сообщается в официальном твиттере Комплекса городского хозяйства, сейчас на месте ведутся ремонтные работы.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на месте ЧП перекрыты три полосы. Движение существенно затруднено - Новый Арбат по направлению в область фактически стоит.
Кроме того, ранее в Москве в подземном переходе на Малой Сухаревской сломался насос, откачивающий воду. Сейчас воду откачали, оборудование восстановили.
А Центр организации дорожного движения разослал предупреждение, что из-за продолжающегося дождя скорости на дорогах существенно снижены и попросил выезжать либо до 17-00, либо уже после 20-00.
Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы:— Комплекс ГХ Москвы (@infocentrkgh) 18 апреля 2018 г.
На пересечении Нового Арбата и Садового кольца произошло проседание грунта. Оперативные службы Комплекса городского хозяйства Москвы незамедлительно прибыли на место. В настоящее время ведутся ремонтные работы.