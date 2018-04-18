На Новом Арбате просел грунт

На Новом Арбате в районе пересечения с Садовым кольцом провалился грунт.

Как сообщается в официальном твиттере Комплекса городского хозяйства, сейчас на месте ведутся ремонтные работы.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на месте ЧП перекрыты три полосы. Движение существенно затруднено - Новый Арбат по направлению в область фактически стоит.

Кроме того, ранее в Москве в подземном переходе на Малой Сухаревской сломался насос, откачивающий воду. Сейчас воду откачали, оборудование восстановили.

А Центр организации дорожного движения разослал предупреждение, что из-за продолжающегося дождя скорости на дорогах существенно снижены и попросил выезжать либо до 17-00, либо уже после 20-00.