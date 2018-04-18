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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бред преследования

Начался процесс по делу о нападении на радиоведущую
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7546 (83)
Пресненский районный суд столицы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о покушении на жизнь ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. За это преступление судят 49-летнего инженера, бывшего жителя Москвы, Бориса Грица.

По версии обвинения, страдающий хроническим психическим расстройством мужчина 23 октября 2017 года зашел в здание на улице Новый Арбат, где расположено "Эхо Москвы", распылил в лицо охраннику газ из перцового баллончика, после чего преодолел турникет и на лифте поднялся на 14-й этаж в редакцию радиостанции.

Покушавшийся на ведущую "Эха Москвы" признан больным шизофренией

Увидев в гостевой комнате Татьяну Фельгенгауэр, Гриц, как установило следствие, подошел сзади и нанес ей складным ножом, который принес с собой, не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область шеи. Подоспевший сотрудник охраны задержал его и передал подоспевшим полицейским.

По заключению медиков, ведущей был причинен тяжкий вред здоровью. После нападения пострадавшую доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали. Только через две недели она начала поправляться, а позже возобновила работу на радиостанции.

В суде сообщили, что Борис Гриц - обладатель двух паспортов, израильского и российского, но в нашем суде он отвечает по законам России. По заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Гриц в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости - у него выявлена параноидная шизофрения с непрерывным типом течения.

По заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы у Грица - параноидная шизофрения

Подсудимый несколько лет тайно вел дневник. Вот что нашли следователи в его записях: "То, что сейчас происходит, - это сексуальное домогательство. Пользуясь тем, что заблокировать телепатический контакт сложнее, чем физический, Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня утром, днем, ночью. Это продолжается уже пару недель. На все мои попытки остановить это преследование Татьяна не обращает внимания".

Сведения о психическом состоянии Бориса Грица нигде не обнародованы. По закону - это врачебная тайна. И тем не менее израильский врач-психиатр Дмитрий Ивановский, практикующий в Беэр-Шеве - городе, в котором проживает Борис Гриц, обратил внимание "РГ" на тот факт, что, даже если совершивший покушение на убийство физик и математик, ученый среднего уровня Гриц проходил лечение у психиатра, бред преследования - заболевание с постоянными рецидивами.

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