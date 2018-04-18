В московском детсаду четверо детей отравились растворителем

На юге Москвы четверо воспитанников детсада попали в больницу с отравлением "Уайт-спиритом". Воспитательница по ошибке дала малышам растворитель, думая, что это вода.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, инцидент произошел в Симоновском районе. После физкультуры воспитательница дала детям попить воды - бутылка стояла в обеденной комнате. Через некоторое время ребятам стало плохо, их доставили в больницу с отравлением. Сейчас здоровью воспитанников ничто не угрожает.

После этого ЧП следователи начали проверку. Выяснилось, что "Уайт-спирит" в бутылке из-под воды оставила другая воспитательница во время субботника. Она пыталась оттереть бензиновым растворителем пятна на своей одежде, но забыла убрать средство.