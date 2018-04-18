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18.04.2018 15:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском детсаду четверо детей отравились растворителем

Текст: Сергей Бабкин

На юге Москвы четверо воспитанников детсада попали в больницу с отравлением "Уайт-спиритом". Воспитательница по ошибке дала малышам растворитель, думая, что это вода.

Фото: <a href="https://gtrk.tv/novosti/82235-vesti-publikuyut-foto-video-mesta-chp-shkole-sterlitamaka" target="_blank">gtrk.tv</a>
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Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, инцидент произошел в Симоновском районе. После физкультуры воспитательница дала детям попить воды - бутылка стояла в обеденной комнате. Через некоторое время ребятам стало плохо, их доставили в больницу с отравлением. Сейчас здоровью воспитанников ничто не угрожает.

После этого ЧП следователи начали проверку. Выяснилось, что "Уайт-спирит" в бутылке из-под воды оставила другая воспитательница во время субботника. Она пыталась оттереть бензиновым растворителем пятна на своей одежде, но забыла убрать средство.

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