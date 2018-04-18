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18.04.2018 19:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Особо крупная взятка

В Подмосковье задержаны чиновники налоговой инспекции
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7546 (83)
В среду стало известно, что при получении большой взятки с поличным задержаны три сотрудника налоговой инспекции Московской области - двое мужчин и женщина. Их имена в СК не называют.

Следователь Второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области вчера же предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере начальнику межрайонной ИФНС России N 1 по Московской области, его заместителю и начальнику отдела выездных проверок.

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Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, по данным следствия, все обвиняемые "из корыстных побуждений вступили в преступный сговор, направленный на получение от руководства одной из коммерческих фирм взятки в размере 15 миллионов рублей".Такие деньги коммерсанты давали налоговым начальникам за снижение суммы исчисленных налогов при принятии решения о привлечении к налоговой ответственности.

Само преступление произошло еще на прошлой неделе - 12 апреля 2018 года. Согласно договоренности, начальник отдела выездных проверок получила первую часть взятки в размере 10 миллионов рублей. После передачи миллионов, говорят в подмосковном подразделении СКР, обвиняемая была задержана с поличным, денежные средства были изъяты. Никаких подробностей и деталей совершенного преступления в СК не рассказывают, отделываясь от прессы общей фразой, что расследование уголовного дела продолжается.

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На этот момент известно лишь, что в камеру СИЗО никого из налоговиков не посадили. Суд отправил троих обвиняемых на время следствия под домашний арест.

По уголовной статье, которую им предъявили, налоговикам грозит срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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