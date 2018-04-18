МАК: Ми-8 в Хабаровске рухнул из-за столкновения с антенной мачтой

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток", разбившийся 11 апреля в Хабаровске, перед падением задел антенную мачту. Об этом сообщает агентство "Интерфакс - Дальний Восток" со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

- Первые результаты расшифровки черных ящиков говорят о том, что причиной аварии Ми- 8 стало столкновение с антенной. На сооружении видны следы, оборванные провода, сломанные конструкции. Предположительно вертолет мог задеть антенну винтами, - приводит агентство слова представителя МАК.

Напомним, вертолет авиакомпании "Восток" разбился 11 апреля. Все шесть человек, которые находились на борту, погибли. Возбуждено уголовное дело. Изначально рассматривались три основные версии крушения: погодные условия, техническая неисправность воздушного судна или ошибка пилотирования. Тела троих членов экипажа уже преданы земле, в отношении остальных в настоящее время проводится генетическая экспертиза.