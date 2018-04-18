В Хабаровске поезд насмерть сбил подростка

16-летний подросток погиб под колесами поезда в Хабаровске, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

ЧП произошло в минувшее воскресенье между станциями Хабаровск-2 и Красная речка.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 2 статьи 263 УК РФ).

"Следователями незамедлительно произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд экспертных исследований", - говорится в сообщении.