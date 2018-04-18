Очевидцы рассказали о ЧП в школе в Башкирии

Учащийся стерлитамакской школы рассказал о происшествии, очевидцем которого он сегодня стал. Мальчик как раз находился рядом с кабинетом, где девятиклассник напал на своих одноклассниц и учительницу с ножом.

- У нас была дверь открыта, и я все время слышал крики учителя. Ну, думаю, может учитель кричит на маленьких учеников. Мы еще минут десять посидели, к нам забежал учитель не помню, какого класса, и сказал, что случился пожар. Мы начали собираться, подумали, что "учебка". Когда вышли через запасной выход, увидели, девушка лежит - вся белая, на ней виднелась кровь, - рассказал один из школьников в эфире радио KP.RU.

Уже на улице ребята заметили черный дым из раскрытого окна второго этажа.

- Кто-то в окно выпрыгнул со страха. Там окно открыли или разбили, не знаю, но стекла не было нигде. Оттуда выходил дым черный, с каждой минутой чернее и чернее. Вызвали скорую, пожарных, - добавил школьник.

После этого детей увели в соседнюю, пятую гимназию.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. Напавший с ножом на одноклассниц и учителя информатики подросток еще и устроил поджог в классе, а также ранил себя. Сейчас он сам и его жертвы находятся в больнице. Их состояние стабильное.

Следственный комитет по данному факту возбудил два уголовных дела, их расследование продолжается.