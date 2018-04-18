Следователи выехали в башкирскую школу, где ученик напал на детей

В стерлитамакскую школу, в которой сегодня утром произошло ЧП с нападением одного из учеников на одноклассников и поджогом здания, выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников регионального следственного управления Следкома России и МВД по РБ.

Предварительно установлено, что нападавший - 17-летний ученик коррекционного класса. Он с ножом напал на одноклассников во время урока информатики, а после совершил поджог.

Как сообщает Следственный комитет России, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.