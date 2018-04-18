В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем

Сегодня примерно в шесть часов утра около дома № 7 по улице Циолковского произошло ДТП, по предварительным данным, из-за внезапной смерти 63-летнего водителя пассажирского автобуса марки ЛиАЗ.

Об этом "РГ" сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Нижегородской области Игорь Михайлушкин.

- Автобус столкнулся с грузовиком Scania. Ни пассажиры общественного транспорта, ни водитель грузового автомобиля не пострадали - за медицинской помощью не обращались, - рассказал он. - Удар был небольшим из-за низкой скорости. Повреждения автобуса незначительные.

Водитель автобуса погиб. Обстоятельства его смерти выясняются. По предварительной информации, водителю стало плохо, и он не справился с управлением, что и привело к смертельному ранению в результате столкновения. Однако имеются свидетельские показания о том, что водитель умер еще до аварии – пассажиры видели, как он обмяк в кресле еще до ДТП.

По словам Игоря Михайлушкина, стаж водителя автобуса составляет более 40 лет.

Сейчас работники автоинспекции ждут медицинского заключения. Именно от него будет зависеть классификация инцидента: ДТП или несчастный случай - в случае подтверждения внезапной смерти водителя автобуса.