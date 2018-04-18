В Прикамье пятилетняя девочка умерла в больнице

В Верещагинской районной больнице Пермского края скончалась пятилетняя девочка. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

Как пояснили в управлении СК России по Пермскому краю, девочка около недели проходила в больнице амбулаторное лечение. 13 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья она была экстренно госпитализирована в Верещагинскую районную больницу, где вечером, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Изъята и анализируется соответствующая медицинская документация. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.