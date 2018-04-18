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18.04.2018 19:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дрейф по Волге

Во время половодья унесло плавучую гостиницу
Текст: Ольга Дмитренко
Российская газета - Федеральный выпуск №7546 (83)
В Самаре во время половодья два дебаркадера на Волге, один из которых был гостиницей, оторвались от берега и поплыли по течению. В Куйбышевской транспортной прокуратуре начали проверку.
На обоих дебаркадерах находились люди, но, к счастью, пострадавших в результате ЧП нет. Фото: Пресс-служба Самарского филиала ЦСКА На обоих дебаркадерах находились люди, но, к счастью, пострадавших в результате ЧП нет. Фото: Пресс-служба Самарского филиала ЦСКА
На обоих дебаркадерах находились люди, но, к счастью, пострадавших в результате ЧП нет. Фото: Пресс-служба Самарского филиала ЦСКА

Случайные свидетели даже сняли происшествие на камеру телефона и выложили в Сеть. На видео идущие по реке массы льда скопились возле понтона, ведущего к дебаркадеру. Крепления лопнули, мостки разрушились на глазах, а плавучая двухэтажная гостиница и дебаркадер оторвались и уплыли. На кадрах видно, что на одном из дебаркадеров находились люди. К счастью, никто не пострадал. Довольно быстро оба плавсредства отбуксировали теплоходы самарского речпорта.

Второй дебаркадер принадлежит самарскому филиалу ЦСКА. А гостиница, как выяснилось, стояла на воде незаконно. Она принадлежит компании, владелец которой сейчас находится в местах лишения свободы.

Фото: Роман Кияшко / РГ
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Примечательно, что в апреле суд по требованию природоохранной прокуратуры постановил убрать гостиницу с акватории Волги. Волею судьбы решение как раз вступило в силу в тот день, когда дебаркадер оторвало от берега.

- Дебаркадер, а также большое количество прикрепленных к нему плавучих понтонов создавали серьезное препятствие для движения льда на реке - он скапливался, образуя затор, - сообщила пресс-секретарь самарского филиала ЦСКА Ольга Фадеева. - На обоих дебаркадерах находились люди, но, к счастью, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Имуществу ЦСКА нанесен значительный ущерб - поврежден корпус дебаркадера, уничтожен понтонный мостик, идущий к берегу, повреждено энергоснабжение и сети связи плавучего объекта. Полагаем, что причиной произошедшего явился незаконный отстой плавучей гостиницы.

В самарском филиале ЦСКА уверяют, что их дебаркадер был закреплен стальными тросами и специальными удерживающими анкерами, вокруг не было понтонов, поэтому заторы льда не образовывались.

Случившееся активно обсуждают пользователи Интернета. Похожие происшествия во время половодья на Волге фиксируются ежегодно - вдоль берегов стоит множество дебаркадеров, на которых размещаются рестораны и турбазы. Возникает резонный вопрос: все ли они законны, и не обернется ли поход в подобное увеселительное заведение трагедией.

В Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили "РГ", что ежегодно выявляют случаи незаконного нахождения на акватории Волги дебаркадеров и лодочных станций.

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