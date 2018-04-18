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18.04.2018 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новосибирском грузовой поезд сошел с рельсов

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

На станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись тепловоз и грузовой поезд. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Авария на железнодорожных путях произошла около 15.30 по местному времени. По предварительным данным, пострадал машинист.

В Волгоградской области сошли с рельсов пять вагонов

Как уточнили "РГ" в пресс-службе железной дороги, тепловоз сошел с подъездных путей и столкнулся с грузовым поездом. В результате сошли с рельсов 15 груженных углем вагонов. К месту инцидента отправились восстановительные поезда со станций Инская и Алтайская.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, на месте аварии работают 81 человек и 17 единиц техники.

Из-за происшествия ожидается задержка пяти пригородных электропоездов, а также пассажирского поезда "Новосибирск - Алма-Ата", отправляющегося в 18.33 по местному времени.

В Западно-Сибирском следственном управлении СКР на транспорте начали проверку инцидента, следователи осматривают место происшествия.

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