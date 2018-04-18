В Калининграде полицейских заподозрили в краже янтаря на 7 млн рублей

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону. Полицейских подозревают в краже янтаря на сумму семь миллионов рублей.

Инцидент, по информации пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, произошел в июле прошлого года. Заместитель начальника отдела, старший оперуполномоченный по особо важным делам и оперуполномоченный этого же отдела УЭБ и ПК пришли с обыском в магазин, торгующий изделиями из янтаря. После ухода полицейских сотрудники торговой точки недосчитались крупной партии янтаря-сырца и янтарных изделий.

Кроме того, по данным следствия, правоохранители нашли и забрали наличные - 12,5 тысячи долларов США. Сведения об изъятии денег и ценностей они в протокол обыска не включили. В этом же магазине стражи порядка обыскали покупателей и забрали у одного из них янтарь-сырец стоимостью не менее пяти тысяч рублей.

В августе прошлого года следователи возбудили в отношении полицейских уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий". Сейчас сотрудников УМВД заподозрили в краже. Оба уголовных дела объединили в одно производство. Всех фигурантов суд заключил под стражу.

Если вина сотрудников будет доказана, полицейских уволят из органов внутренних дел, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. Кроме того, решается вопрос о привлечении их руководителей к строгой дисциплинарной ответственности - вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается. Часть похищенного янтаря уже удалось найти и изъять у перекупщиков.