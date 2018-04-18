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18.04.2018 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми врача осудили из-за смерти больного с острым панкреатитом

Текст: Лев Годованник (Республика Коми)

К одному году ограничения свободы приговорил суд врача Ухтинской городской больницы №1 за причинение смерти по неосторожности. Осужденный отправил на амбулаторное лечение больного с острым панкреатитом.

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Это произошло в мае прошлого года, когда бригада "скорой помощи" доставила в приемный покой 41-летнего мужчину, которому был поставлен диагноз "острый панкреатит, острая непроходимость кишечника". Как сообщает СУ СК РФ по региону, дежуривший в больнице доктор осмотрел больного, взял у него несколько анализов и отправил домой, порекомендовав лечиться амбулаторно в поликлинике по месту жительства. Однако он умер в подъезде своего дома на лестничной площадке.

Следствие пришло к выводу о нарушении осужденным установленных в стационаре правил - он должен был обеспечить надлежащий уровень обследований пациенту и госпитализировать его. Проведенная в рамках уголовного дела судебно-медицинская экспертиза показала, что в случае госпитализации у пациента имелись бы шансы выжить.

Суд признал доктора виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 109 УК "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

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