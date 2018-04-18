В Петербурге мотоцикл сбил трехлетнего ребенка

На юге Петербурга мотоцикл сбил маленького ребенка, которого везли через дорогу в коляске. Инцидент произошел на пешеходном переходе улицы Маршала Жукова.

О происшествии "Российской газете" сообщили в отделе пропаганды ГУ ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По предварительной информации, 18 апреля по адресу Маршала Жукова 32, мужчина 1991 года рождения, управляя мотоциклом Honda, совершил наезд в зоне пешеходного перехода на пешехода с коляской. Далее мотоцикл врезался в машины Hyundai (за рулем была женщина 1977 года рождения) и Skoda Octavia (им управлял мужчина 1986 года рождения).

В результате ДТП пострадал мальчик трех лет, он госпитализирован с легкими травмами. По данному факту проводится проверка.