В Краснодаре задержан главный архитектор города

В среду правоохранительными органами был задержан главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе города, сообщив, что на время проведения следственных действий чиновник отстранен от работы.

В Следственном комитете РФ сообщили, что Игорь Мазурок подозревается в незаконной выдаче разрешений на возведение коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов. По данным следствия, своими действиями чиновник нарушил права и законные интересы участников долевого строительства.

Пост главного городского архитектора Игорь Мазурок занял в декабре 2015 года, когда в администрации столицы Кубани были разделены должности директора департамента архитектуры и градостроительства и главного архитектора города. Департамент тогда возглавил Игорь Медведев, а его заместителем и главным архитектором стал Игорь Мазурок. В прошлом году Медведева, который стал фигурантом уголовного дела, сменил Михаил Фролов, работавший до этого в Минстрое РФ, а ранее - в следственных органах.

Как уже сообщалось, сегодня в Сочи был задержан первый заместитель мэра города Мугдин Чермет. По данным источника в силовых структурах, задержание чиновника, которому инкриминируется превышение должностных полномочий, может быть связано с одним из сочинских самостроев.

Кстати, именно сегодня на совещании в прокуратуре Краснодарского края были рассмотрены вопросы защиты прав граждан, вложивших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории региона. В мероприятии приняли участие губернатор региона Вениамин Кондратьев и заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, а также мэр Краснодара Евгений Первышов и руководители правоохранительных структур региона и краевого суда.

Участниками встречи было принято решение о разработке совместного документа по вопросу межведомственного взаимодействия при выявлении и пресечении фактов самовольного строительства на территории края.