В Симферополе жители многоквартирного дома подали иск в суд на предпринимателя, который самовольно возвел незаконную пристройку в сквозном арочном проезде. Это сооружение преградило въезд во двор машинам скорой помощи и пожарным.

Четырехэтажный дом был построен в 1992 году. Он расположен в самом центре крымской столицы - на улице Героев Аджимушкая, 3. В 1993 году жители приватизировали свои квартиры. В 2003 году один предприимчивый делец каким-то образом получил разрешение администрации города и застроил арку. Сегодня в ней располагается парикмахерская. В 2005 году ее без проблем узаконили, в то время отец предпринимателя был городским чиновником.

Как рассказала "РГ" жительница дома, юрист Дарья Крылова, администрация Симферополя своим решением передала в аренду для оказания бытовых услуг населению помещение в арке общей площадью 42,7 квадратных метра под квартирами жителей. Впоследствии под аркой появляется и подвальное помещение той же площадью, которое в проекте дома также отсутствовало. В 2005 году город продает фантомный подвал этому же дельцу.

Никаких документов для разрешения реконструкции дома с образованием новых помещений нет. Они никогда в эксплуатацию не сдавались и в технический паспорт дома не вносилось, утверждают жильцы.

Люди решили через суд добиваться сноса самовольной постройки в арочном проезде, восстановления конструктивных элементов многоквартирного дома и сквозного проезда в первоначальном виде.

- До настоящего времени предприниматель и симферопольский горсовет не являются собственниками земельного участка под самовольной постройкой и не имеют долю в общем имуществе многоквартирного дома, а, следовательно, и права собственности на строение у них быть не может, - говорит Дарья Крылова.

Стоит отметить, что в 2005 году факт самовольного сооружения подтвердило и БТИ.

Таким образом, было нарушено законодательство Украины, ведь согласно земельному кодексу, действовавшему на момент приватизации квартир в этом доме, при переходе права собственности на здание и сооружение вместе с этими объектами переходит к жильцам и право на земельный участок без изменения его целевого назначения.

Между тем

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, жильцам многоквартирного дома принадлежат на праве общей долевой собственности межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, земельный участок. Изъятие хотя бы части этого имущества возможно только при стопроцентном согласии всех собственников.

Ни представители симферопольского горисполкома, ни предприниматели не имели права распоряжаться частной собственностью жильцов: заключать договоры аренды, приватизации или продажи.

Жители нашего дома подали исковое заявление еще до трагедии в Кемерово. Но этот случай в очередной раз напомнил, чем оборачивается игнорирование правил пожарной безопасности, - говорит Дарья.