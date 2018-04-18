В Сочи задержан первый вице-мэр Мугдин Чермит

В среду в Сочи был задержан первый вице-мэр города Мугдин Чермит. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

В пресс-службе администрации курорта корреспонденту "РГ" рассказали, что сегодня в мэрии проводились следственные мероприятия, однако информацию о задержании Чермита не подтвердили, но и не опровергли.

"Достоверно можем сообщить, что в настоящее время его нет на рабочем месте. За остальными комментариями обращайтесь к правоохранителям. У нас нет никакой официальной информации по поводу его процессуального статуса", - сказал сотрудник пресс-службы.

На должность первого заместителя главы города Мугдин Чермит был назначен два года назад. До этого он работал в департаменте внутренней политики администрации края. В мэрии Сочи чиновник курировал вопросы городского хозяйства и земельный контроль, в том числе борьбу с самовольным строительством.

По данным источника в силовых структурах, задержание чиновника, которому инкриминируется превышение должностных полномочий, может быть связано с одним из сочинских самостроев. В последние месяцы проверки по этой теме сотрудники прокуратуры проводили в Краснодаре и крупнейших курортах Кубани.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в администрации города, сегодня утром Мугдин Чермет был на работе.