В Волгограде наркоторговцы получили 12 лет за коноплю в кукурузе

Волгоградский областной суд приговорил трех граждан к лишению свободы на 11 лет и 10 месяцев за незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В мае 2016 года сообщники посеяли коноплю возле хутора Щучий. По периметру поля они посадили кукурузу, чтобы скрыть основную часть своей плантации.

В августе того же года подельники занялись сушкой кустов. Листья они расфасовывали по пакетам для дальнейшей продажи. Однако осуществить замысел им помешала полиция.

Правоохранители изъяли более 270 килограммов сушеной конопли, свыше шести килограммов готовой марихуаны, а также 330 свежих кустов. Свою вину земледельцы не признали, пояснив, что занимались кукурузой, а конопля выросла стихийно. 270 килограммов они якобы насушили исключительно для собственного потребления.

Суд первой инстанции приговорил наркоторговцев к 12 годам в исправительной колонии строгого режима. Они обжаловали приговор, и областной суд снизил наказание на два месяца каждому.