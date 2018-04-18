На Урале в лобовом ДТП погибли три человека

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на загородной трассе, в котором погибли двое взрослых и ребенок. Еще шестеро, включая трех несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- Сегодня 14.35 по местному времени на 95 километре автодороги Челябинск - Троицк водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь в сторону города Челябинска, при неустановленных пока обстоятельствах выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - По предварительным данным, в Kalina находились двое взрослых и ребенок, все трое получили травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в ДТП пострадали еще шесть человек, трое из которых несовершеннолетние. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.