Уральское предприятие погасило многомиллионный долг перед рабочими

В городе Качканар в Свердловской области правоохранительным органам удалось добиться погашения многомиллионного долга по зарплате, который образовался у местного предприятия перед сотрудниками.

"Только за период с августа по октябрь 2017 года завод задолжал 669 своим работниками более 25 миллионов рублей. В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 145.1 УК РФ), а в интересах обратившихся работников были составлены иски о взыскании задолженности", - рассказывает официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

В результате к 1 декабря 2017 года долги по зарплате сократились в несколько раз.

Уже в этом году, в марте, гендиректор завода доложил прокурорам о ситуации на предприятии, о том, какие меры предпринимаются для ее стабилизации. В ведомстве работодателя выслушали и потребовали рассчитаться с персоналом полностью.

В результате сегодня на расчетный счет судебных приставов от руководства завода перечислено около 19 миллионов рублей. Деньги в ближайшие нескольких дней поступят на счета рабочих.

"Всего с момента возбуждения уголовного дела погашено около 53 миллионов рублей задолженности по заработной плате перед рабочими ОАО, оставшаяся часть составляет порядка 10 миллионов рублей, которую руководство предприятия намерено полностью погасить в ближайшее время", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.