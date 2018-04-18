Центральный районный суд Челябинска поставил точку в истории семьи Тугановых, пострадавшей из-за подмены младенцев в роддоме. Компенсацию в один миллион рублей получила мать Зоя Туганова и две перепутанные дочери - Екатерина и Люция.

История о перепутанных младенцах случилась в Челябинске в далеком 1987 году, когда в роддом поступили две роженицы с очень похожими фамилиями - Туганова и Тюлегенова. По всей видимости, именно это сходство и сыграло трагическую роль. Правда вскрылась лишь спустя 30 лет, когда дочь Екатерина разыскала в соцсетях вторую девочку - Люцию. Она оказалась настолько похожа на отца, что даже сомнений в родстве не возникло. И тогда, списавшись с "сестрой по несчастью", Катя предложила ей вместе сдать анализы на ДНК-тест, его результаты подтвердили факт подмены на 99,9 процента.

С этого момента Зоя Антоновна живет надеждой о воссоединении с Люцией, которой досталась непростая судьба. Девочка росла в неблагополучной семье, попала в детдом. В исковом заявлении в суд Зоя Туганова попросила взыскать за ошибку персонала роддома 10 миллионов рублей. Надеялась, что компенсации хватит на переезд семьи Люции в Челябинск.

Суд ошибку признал, однако ограничился компенсацией в миллион. И тогда по просьбе матери с аналогичными исками обратились обе дочери. Однако доказать причинение морального вреда оказалось непросто, Екатерине напомнили, что она воспитывалась в благополучной семье и лишений в детстве не испытала.

К счастью, суд рассудил иначе, и компенсация в миллион рублей назначена каждой из дочерей.