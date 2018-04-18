В Югре именинник напал с ножом на гостей

Правоохранительные органы ХМАО-Югры расследуют обстоятельства инцидента в Нижневартовске, где застолье закончилось убийством.

По данным Следственного комитета автономного округа, 16 апреля в доме-вагончике на территории станции "Островная" компания отмечала день рождения 22-летнего молодого человека. Празднование сопровождалось распитием алкоголя.

Когда возникла ссора, именинник схватил кухонный нож и набросился с ним на двоих мужчин, которые были у него в гостях. Один из пострадавших скончался на месте.

Все участники конфликта являются вахтовиками одного из предприятий Нефтеюганского района.

Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь двух человек (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.