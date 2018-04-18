В России для заключения под стражу понадобится согласие прокурора

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству разработал законопроект, предусматривающий необходимость дачи прокурорами согласия для заключения под стражу, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.

"Нашим комитетом совместно с представителями правоохранительных органов и учреждений науки разработан проект федерального закона, направленный на повышение роли прокуратуры в расследовании уголовных дел", - сказал он.

Сенатор уточнил, что речь идет о необходимости дачи прокурором согласия на заключение под стражу, а также о предоставлении прокуратурам возможности самостоятельно обращаться в суд за отменой или изменением меры пресечения. По словам Клишаса, сенаторы приложат усилия, чтобы законопроект как можно быстрее прошел процедуру согласования.

Он также подтвердил, что в Совфеде разделяют стремление генпрокуратуры уменьшить число лиц, содержащихся в СИЗО в ожидании суда.

"Подобные меры поддерживаются уполномоченным по правам человека, Общественной палатой, ФСИН России", - подчеркнул сенатор.