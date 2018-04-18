Во Внуково самолет не смог взлететь из-за пчел

Самолет не смог взлететь из аэропорта Внуково из-за разгерметизации контейнеров с пчелами в багажном отделении. Рейс SU6143 Москва-Симферополь должен был вылететь из аэропорта Внуково в 9.35 по московскому времени.

Самолет был подготовлен к взлету, посадка была закончена, когда пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета по весьма странной причине - по багажному отделению разлетелись пчелы.

Некоторые очевидцы уверяют, что видели насекомых, летающий у открытого люка багажного отделения. Вылет рейса отложен до предоставления резервного борта.