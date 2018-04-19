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19.04.2018 00:29
Рубрика: Происшествия

Президент подписал закон о запрете определенных действий

Так называемый закон о запрете на определенные действия подписан президентом России вечером в среду, 19 апреля.

Речь идет о новой мере пресечения, по условиям которой подозреваемый или обвиняемый гражданин будет обязан своевременно являться в суд или по вызовам следователя и дознавателя, а также "соблюдать один или несколько запретов". Например, покидать место проживания, общаться с конкретными людьми, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту, управлять автомобилем.

Арест обвиняемого предложили согласовывать с прокурором

Срок и условия запрета определяет суд. В случае с уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести такие ограничения не могут длиться более 12 месяцев, о тяжких преступлениях - 2 года, а об особо тяжких - 3.

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